Вильфанд рассказал, какой будет зима в европейской части России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с Москвой 24 рассказал, что в этом году на европейской территории РФ погода зимой будет выше нормы.

Ранее эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова заявила РИА Новости, что зима в центральной части страны, предположительно, будет отличаться резкими перепадами погоды. В частности, возможны скачки от оттепели до сильного мороза. Такие выводы Вороновой помог сделать садоводческий опыт. По словам эксперта, об этом можно судить по агрессивному росту некоторых сорняков и времени, когда у яблони падают листья.

По словам Вильфанда, когда синоптики делают прогнозы, они не основываются на наблюдениях за растениями.

"В метеорологии не используются различные фазы вегетации самых различных сельскохозяйственных культур и просто цветущих растений. В Росгидромете, в научной среде, в прогностической это незнакомый вопрос. Никогда ничего нельзя отрицать, но пока мне не приходилось слышать об этом", – уточнил он.





Роман Вильфанд научный руководитель Гидрометцентра России В этом году температура зимой на европейской территории России будет около и выше нормы. Режим погоды будет неоднородный. Это не такая супертеплая зима, как была в 2019–2020-х годах. Будет повторяемость оттепели и частые периоды суровых ночей с температурой -20...-25 градусов.

По словам специалиста, средняя температурная норма в Москве зимой составляет минус 6 градусов. Для декабря – это минус 6,5 градуса, а для января – минус 9, добавляет Вильфанд.

При этом сказать, будет ли зима снежной, по словам метеоролога, пока сложно. "До сих пор ни одна научная структура не может прогнозировать осадки на холодный период далеко вперед", – объясняет научный руководитель Гидрометцентра России.

Ранее в центре погоды "Фобос" сообщили, что прошедший октябрь в Москве стал самым сухим за последние шесть лет и самым холодным за последние четыре года. Всего в городе за месяц выпал 41 миллиметр осадков, что составляет около 60% от нормы.