Синоптик предупредил жителей Урала и Сибири о наступлении суровой зимы

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
На Урал и юг Западной Сибири в течение недели придет суровая зима, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Суровая зима приходит на Урал и юг Западной Сибири – Омская, Томская, Кемеровская, Новосибирская области, Алтайский край. Именно туда приходит похолодание, причем сильнейшее. Если в понедельник там температура выше нормы на 2–4 градуса, то уже к среде-четвергу произойдет резкий обвал", – приводит слова Вильфанда "Интерфакс".
По словам синоптика, к 3 ноября в этих регионах ожидается похолодание на 10 градусов. Таким образом, жителей данных субъектов ждут двадцатиградусные морозы.
На Урале сильное понижение температуры ожидается в Свердловской, Челябинской, Курганской областях. Причем это произойдет с понедельника, 1 ноября, добавил синоптик.
В Новосибирской, Кемеровской областях и на Алтае в этот день выпадет мокрый снег, на дорогах образуется гололедица, а порывы ветра будут достигать до 20 метров в секунду. В Томской области и Хакасии в ближайшие два дня ожидаются метели, рассказал Вильфанд.
"Невероятно теплая погода в Якутии, там примерно на 12 градусов выше нормы, длится это уже полмесяца. Но это тепло "по-якутски", это значит, что минимальные значения – в диапазоне минус 15 градусов", – добавил научный руководитель Гидрометцентра РФ.
В ноябре на 90% территории России осадков будет около нормы, дефицит прогнозируется на севере Приволжского федерального округа, в Свердловской области, на Чукотке и Камчатке. Об этом Вильфанд рассказал ранее. По его словам, избыток осадков ожидается в Хакасии, на юге Иркутской области и на Таймыре.
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