Эксперты выяснили, какие регионы России туристы выбирают для зимовки

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
Российский сайт бронирования жилья выявил, какие регионы выбирают россияне для продолжительного отдыха зимой в России, сообщает РИА Новости.
В рейтинге самых популярных регионов, куда можно поехать с ноября по март, оказались Крым, Краснодарский край, Ленинградская и Калининградская области. Высокий спрос также наблюдается на Евпаторию и Анапу. Возрос интерес и к Сочи.
В целом аналитики обратили внимание на снижение на 10–15% числа заявок относительно прошлого года. Это связано с открытием некоторых зарубежных курортов и ограничениями в российских регионах.
Бронируют жилье на срок более месяца на осенне-зимний период на 19% больше одиночки, чем семьи с детьми и компании. При этом по сравнению с 2020 годом интерес к "зимовке" у семей упал на 18%.
По статистике сервиса, туристы собираются зимовать от 23 до 91 ночи и потратить на проживание от 560 рублей до 4,4 тысячи рублей в сутки.
Ранее специалисты в сфере туризма рассказали, что сэкономить деньги при планировании путешествий на предстоящий зимний сезон помогут ранние поиски предложений и внимательное изучение отзывов.
Также поможет внимательное ознакомление с правилами транспортировки зимней спортивной экипировки. Эксперты напомнили, что в некоторых случаях более рациональным вариантом может стать ее аренда.
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