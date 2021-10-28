Россиянам дали советы по планированию зимнего отдыха

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Сэкономить деньги при планировании путешествий на предстоящий зимний сезон помогут ранние поиски предложений и внимательное изучение отзывов. Об этом сообщает Travel Daily News.

"Вы можете сэкономить много денег, сделав раннее бронирование. Это особенно важно, если вы планируете путешествовать на Новый год или Рождество, когда цены и доступность жилья и рейсов самые высокие", – советуют эксперты.

Также сэкономить деньги поможет внимательное ознакомление с правилами транспортировки зимней спортивной экипировки. Эксперты напомнили, что в некоторых случаях более рациональным вариантом может стать ее аренда.

"Прежде чем спешить с решением, что взять с собой, сравните сборы, взимаемые вашей авиакомпанией за лыжное и сноубордическое снаряжение, со стоимостью аренды", – отмечается в материале.

Кроме того, важно помнить о необходимости использования на зимних курортах солнцезащитного крема, поскольку в это время года ультрафиолетовое излучения солнца гораздо интенсивнее, чем в летний период.

Ранее россиян предупредили о грядущем дефиците мест на курортах Египта. Проблема может возникнуть в связи с постепенным снятием ограничений на въезд для европейцев, которые также планируют полететь на египетские курорты.