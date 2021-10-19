В РСТ заявили, что новогодний отдых в этом году подорожал на 10–20%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В этом году новогодний отдых для россиян обойдется на 10–20% дороже, чем год назад. Об этом рассказала глава комиссии Российского союза туриндустрии по внутреннему туризму Илья Уманский.
Он также отметил, что в настоящее время есть не более 50% предложений по отдыху. Полноценный же набор туров появится в начале ноября.
"Цены подросли повсеместно. Если говорить не только о топовых направлениях, таких как Сочи или Красная Поляна, то цены подросли в среднем процентов на 10%. Если брать отдельно Сочи, то там рост цен в пределах 15–18%. Крым тоже выделяется ввиду более ограниченного зимнего предложения – там рост цен в пределах 10–15%", – цитирует Уманского "Интерфакс".
Эксперт подчеркнул, что наблюдается спрос на оздоровительный отдых в санаториях, поэтому востребованными остаются все регионы, предоставляющие такие услуги. При этом практически раскуплены объекты с обособленным размещением.
"Уже всем очевидно, что европейские горнолыжные курорты для россиян останутся закрытыми, поэтому горнолыжка в России остается востребованной. Это и Сочи, и Шерегеш, и Домбай, и Приэльбрусье – все они на пике спроса", – отметил Уманский.
По его словам, самым популярным направлением станет Сочи, так как регион уже стал полноценным круглогодичным направлением.
Ранее россиян предупредили о грядущем дефиците мест на курортах Египта. Проблема может возникнуть в связи с постепенным снятием ограничений на въезд для европейцев, которые также планируют полететь на египетские курорты.
Туристам рассказали, на каких условиях можно посетить Египет
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