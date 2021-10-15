Россиян предупредили о грядущем дефиците мест на курортах Египта

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Отдыхающих ждет дефицит мест в отелях Египта после запуска чартерных рейсов из РФ. Кроме того, проблема может возникнуть в связи с постепенным снятием ограничений на въезд для европейцев, которые также планируют полететь на египетские курорты, сообщает портал TourDom.
Среди европейских туристов Египет ждет англичан, так как Великобритания исключила его из "красного" списка стран. Первые британские туристы прилетели в Шарм-эш-Шейх еще 10 октября. В конце месяца египетские курорты примут туристов из Италии.
По словам исполнительного директора туроператора "И-Линь Туризм" Константина Громова, половина отелей Египта уже приостановила бронирования на ноябрьские праздники, на Новый год идет активный выкуп блоков мест как отечественными, так и египетскими туроператорами.
Эксперты Tez Tour объяснили, что ни в Египте, ни в России не ожидали принятия решения о снятии ограничений на чартерные и регулярные рейсы в такие короткие сроки. Многие гостиницы переориентировались на другие рынки. При этом, согласно правилам министерства туризма, заполняемость должна составлять максимум 70–80%.
"Отель заполнен на 95%. На данный момент у нас больше туристов из Армении", – отметила менеджер по работе с гостями в Albatros Lagoona Vista (Шарм-эш-Шейх) Вероника Пенясова.
В Rixos Premium Magawish также подчеркнули, что сейчас наблюдается достаточно большой поток туристов. Пока в отеле больше всего гостей из России, Украины и Румынии.
"Это связано с каникулами у детей, но дефицита номеров нет, все в пределах нормы, установленной министерством туризма и здравоохранения", – сказали представители отеля.
Ранее сообщалось, что Россия с 9 ноября снимет ограничения на осуществление регулярных и чартерных полетов в курортные города Египта.
Туристам напомнили, что по прибытии в Египет необходимо предъявить заграничный паспорт, распечатку электронной визы, представить маршрут путешествия и данные о бронировании гостиницы.
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