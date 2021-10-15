Туры в Египет могут подешеветь на 20–40% – СМИ

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Туры в Хургаду и Шарм-эш-Шейх могут подешеветь на 20 тысяч рублей от их нынешней стоимости после возобновления чартерной перевозки в ноябре. Таким образом, цена снизится на 20–35%. Об этом рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин, сообщает газета "Известия".
"Цены за туры сейчас стартуют от 80 тысяч рублей за двоих на неделю, причем отель "четыре звезды" обходится в 90–100 тысяч, а "пятерка" – в 120–140 тысяч. После открытия чартеров стоимость турпакетов снизится примерно на 20 тысяч", – уточнил он.
Горин отметил, что на формирование полетных программ и продажу туров у операторов обычно уходит от двух до трех недель, поэтому, считает он, первые чартеры в Хургаду и Шарм-эш-Шейх могут отправиться уже 9 ноября.
Генеральный директор сети турагентств "Розовый слон" Алексан Мкртчян, в свою очередь, считает, что турпакеты могут подешеветь и на 40%.
"С открытием чартеров стоимость туров снизится примерно на 40%. Конечно, мы уже не увидим цены в 50 тысяч рублей, но 60–70 тысяч за неделю в отеле "четыре звезды" на двоих – вполне", – сказал он.
По прогнозу Мкртчяна, после 9 ноября турпоток на курорты Египта вырастет минимум на 50% по сравнению с концом октября, а ближе к зиме увеличится еще больше.
Россия с 9 ноября снимет ограничения на осуществление регулярных и чартерных полетов в курортные города Египта. Об этом ранее сообщили в Оперштабе.
В конце сентября власти Египта ввели новый порядок оформления туристических виз. Теперь путешественники из России и других стран могут получить документ для въезда в страну в режиме онлайн.
Для получения электронной визы необходимо подать заявление на сайте министерства внутренних дел Египта и оплатить консульский сбор. Для одноразового посещения страны он составляет 25 долларов или 1 812 рублей, для многократного – 60 долларов или 4 350 рублей. Срок оформления документа – 24 часа.
По прибытии в Египет туристу необходимо предъявить заграничный паспорт, распечатку электронной визы, представить маршрут путешествия и данные о бронировании гостиницы.
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