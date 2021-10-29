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Москва 24

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Общество

02:54

Синоптик предупредил об аномально теплой погоде в центре европейской части России

общество погода регионы

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В центре европейской части России до среды, 3 ноября, будет наблюдаться температурная аномалия в семь градусов выше нормы, вероятнее всего, такая погода сохранится и далее. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"В центре европейской территории температурный фон начнет повышаться <...>. В пятницу гребень высокого давления начнет превалировать. Он агрессивно себя ведет, и будет продвигаться на север. <...> Облачность будет не сплошная, будет солнечно, поэтому даже эта небольшая энергия позволит повысит температуру", – приводит слова синоптика РИА Новости.

Начиная со среды, отметил Вильфанд, будет перенос воздуха с юга, который увеличит температуру до двузначных отметок. В пятницу, 5 ноября, по словам синоптика, будет уже облачно с прояснениями.

"Температура 8–10, до 11 градусов, в субботу температура до 13 градусов. Такая температура сохранится во вторник и среду", – сказал Вильфанд.

В Москве температура воздуха приблизится к рекордным значениям уже на предстоящих выходных. Об этом ранее рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По словам метеоролога, в субботу, 30 октября, днем ожидается температура воздуха до +12...+14 градусов. Данные показатели на 7–8 градусов превышают климатическую норму и в большей степени соответствуют периоду конца сентября.

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