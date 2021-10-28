Температура в Москве на выходных приблизится к рекордным значениям

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Температура воздуха в Москве на предстоящих выходных приблизится к рекордным значениям полувековой давности. Об этом в своем Instagram рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Cтолбики термометров подберутся к рекорду тепла полувековой давности, но скорее не достигнут его: в 1967 году на базовой московской метеостанции ВДНХ наблюдатели зафиксировали +14,5 градуса", – заявил эксперт.

Метеоролог рассказал, что в субботу, 30 октября, днем ожидается температура воздуха до +12...+14 градусов (до +10...+15 градусов в столичном регионе). Данные показатели на 7–8 градусов превышают климатическую норму и в большей степени соответствуют периоду конца сентября.

В воскресенье, 31 октября, днем ожидается +10...+12 градусов. Ожидается солнечная погода, однако из-за суточного хода температуры воздух будет ощущаться свежее.

По словам Тишковца, на предстоящей неделе можно ожидать сухую погоду с медленным понижением температуры. Эксперт добавил, что пока эти значения отстают от климатической нормы на три недели.

Согласно информации портала "Метеоновости", до конца текущей недели в Москве будут фиксироваться резкие перепады атмосферного давления. В частности, утром в четверг, 28 октября, оно снизилось до 743 миллиметров ртутного столба.

