Москвичей предупредили о сильном ветре

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Москвичей попросили быть осторожными на улице из-за сильного ветра, порывы которого могут достигать 15 метров в секунду, сообщает комплекс городского хозяйства в телеграм-канале.

"Ожидается сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду. Будьте предельно внимательны на улице", – говорится в сообщении.

В комплексе городского хозяйства добавили, что в четверг в городе ожидается до +8...+10 градусов, местами пройдет небольшой дождь.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что в Москве и Подмосковье до конца месяца ожидается теплая погода.

По его словам, в четверг ожидается до +9...+11 градусов тепла в Москве и +6...+11 градусов – в Подмосковье. Синоптик добавил, что в четверг ожидаются дожди, на смену которым придет комфортная погода.