Синоптик рассказал о возвращении тепла в Москву

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Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что в столичный регион вернулось тепло, однако это не бабье лето. Об этом сообщает "Интерфакс".

"В конце октября – начале ноября бабье лето не возвращается, это противоестественно. Да, нас ожидает очень теплая погода, температура будет превышать обычные климатические значения для этого времени года на 6–7 градусов", – сказал Вильфанд.

Синоптик добавил, что периоду бабьего лета присущ прозрачный воздух, которого не следует ожидать в ближайшие дни. Однако, по словам Вильфанда, теплая погода сохранится в столице до середины следующей недели.

"Уже с завтрашнего дня осадков почти не будет, в субботу будет гораздо больше солнца, заметное прояснение, а в воскресенье и понедельник ожидается солнечная погода, при которой можно себя чувствовать очень комфортно", – уточнил синоптик.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщал, что температура воздуха в Москве на предстоящих выходных приблизится к рекордным значениям полувековой давности.

Так, в субботу, 30 октября, днем воздух прогреется до +12...+14 градусов (до +10...+15 градусов в столичном регионе), а в воскресенье, 31 октября, столбики термометров поднимутся до +10...+12 градусов.

