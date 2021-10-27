Синоптик сообщил о потеплении в Европейской России к началу ноября

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что со среды в центре европейской части России начнет теплеть, сообщает РИА Новости.

"Погода в умеренных широтах Европейской России будет связана с тем, что на севере сформировался циклон, а на юге – антициклон. В среду температура будет около +8...+10 градусов, с четверга эти оценки будут превышены", – рассказал синоптик.

Вильфанд добавил, что в воскресенье ожидается +13...+14 градусов, что на семь градусов выше нормы.

Ранее специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала о погоде в первые пять дней ноября. В городе, по ее словам, пройдут дожди, осадки не ожидаются лишь 1-го и 2-го числа последнего осеннего месяца.

