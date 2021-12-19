Почти 30 авиарейсов задержали и отменили в Москве

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
В Москве фиксируются отмены и задержки авиарейсов. Об этом информирует сервис "Яндекс.Расписания".
По данным портала, всего изменения в расписании затронули 29 рейсов.
Наибольшее количество корректировок пришлось на аэропорт Шереметьево. Там отменили 6 рейсов и еще 6 задержали.
Во Внуково перенесли время вылета для 4 самолетов. При этом еще 5 лайнеров не взлетят вовсе.
В свою очередь, в Домодедово шесть рейсов задержали и два отменили.
Накануне изменения в расписании коснулись 20 рейсов в трех столичных воздушных гаванях.
Больше всего корректировок случилось в аэропорту Шереметьево. Там отменили 10 рейсов. Кроме того, вылет еще 2 самолетов задержали.