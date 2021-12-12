В аэропортах Москвы отменили или задержали почти 50 рейсов

Фото: Антон Великжанин/ Москва 24

В столичных аэропортах задержали или отменили 49 рейсов. Об этом свидетельствуют данные "Яндекс. Расписания".

Во Внуково задержали 15 рейсов и три отменили. В Шереметьево задержано 13 рейсов и отменено восемь.

В Домодедово задержали 10 рейсов.

В субботу утром, 11 декабря, в аэропортах Москвы задержали и отменили 22 рейса. Больше всего корректировок внесено в расписание Домодедово. Там задержали 10 рейсов.

В Шереметьево задержали четыре рейса и столько же отменили. Во Внуково отменили три рейса и задержали один.

