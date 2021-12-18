20 авиарейсов задержали и отменили в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Отмены и задержки вылетов самолетов фиксируются в аэропортах Москвы. Об этом информирует сервис "Яндекс.Расписания".

По имеющимся данным, всего в трех столичных воздушных гаванях изменения в расписании коснулись 20 рейсов.

Больше всего корректировок случилось в аэропорту Шереметьево. Там отменили 10 рейсов. Кроме того, вылет еще 2 самолетов задержали.

Во Внуково отменили взлеты двух лайнеров. При этом там изменили время вылета еще для 3 рейсов.

В свою очередь, в Домодедово задержали вылет одного самолета, а еще два рейса – отменили.

Причины корректировок расписания не сообщаются.

Ранее 36 авиарейсов задержали и отменили в Москве утром во вторник, 14 декабря, из-за погодных условий. Такие данные были предоставлены столичными аэропортами.