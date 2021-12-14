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Москва 24

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Транспорт

07:29

Более 30 авиарейсов задержали и отменили в Москве

транспорт город

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

36 авиарейсов задержали и отменили в Москве утром во вторник, 14 декабря. Такие данные предоставили столичные аэропорты.

По данным сервиса "Яндекс.Расписания", в Шереметьево задержали шесть рейсов. При этом 15 вылетов там отменили.

В Домодедово известно о переносе времени вылета для 10 лайнеров. В свою очередь, в воздушной гавани Внуково задержали пять рейсов.

Причиной корректировок стали погодные условия.

Ранее в столице продлили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. Обновленное предупреждение будет действовать до 23:00 вторника, 14 декабря.

За прошедшие сутки в Москве выпало 20% месячной нормы осадков. Как заявил специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, нынешний снегопад стал одним из мощнейших за 28 лет.

В аэропортах Москвы из-за снегопада задержали рейсы

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