Аэропорты Шереметьево и Домодедово работают в штатном режиме

Фото: Агентство "Москва"/Лидия Широнина
Аэропорты Шереметьево и Домодедово продолжают работать в штатном режиме в сложных погодных условиях. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу аэропортов.
В районе аэропорта Шереметьево наблюдаются сложные метеоусловия, снегопад, однако рейсы выполняются согласно расписанию, отметили в пресс-службе авиахаба.
"В целях обеспечения безопасности полетов и пассажиров в аэропорту проводятся соответствующие мероприятия по попеременной очистке взлетно-посадочных полос, маршрутов движения воздушных судов и перрона от снега/наледи, антиобледенительной обработке воздушных судов и другие операции", – рассказали в пресс-службе.
В аэропорту добавили, что для обслуживания воздушных судов используют более 660 единиц спецтехники. Речь идет в том числе о 31 антиобледенительной машине и 48 аэродромных обогревателях.
В аэропорту Домодедово рассказали, что видимость в районе достаточная для совершения взлетно-посадочных операций.
"В условиях снегопада требуется проведение дополнительных мероприятий для обеспечения безопасности полетов – очистка взлетно-посадочной полосы, чтобы не допустить образования гололеда, и противообледенительная обработка самолетов. В связи с этим возможны незначительные корректировки времени вылета", – пояснили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае закрыли два аэропорта. Меры приняли в Комсомольске-на-Амуре и Советской Гавани из-за метели. Несколько рейсов пришлось перенести на 2 декабря. Циклон пришел в регион минувшей ночью. Синоптики не исключают, что в ближайшие дни там выпадет две месячные нормы осадков.
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