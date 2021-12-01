В Москве сформировался устойчивый снежный покров

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Во вторник, 30 ноября, на Москву обрушился циклон "Бенедикт". В городе за прошедшие сутки прирост снега в отдельных районах составил до 8 сантиметров. В среду он может увеличиться еще на 2 сантиметра.

В результате снегопада в городе сформировался устойчивый снежный покров. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в своем Instagram.

"Так, к 09:00 мск на базовой московской метеостанции ВДНХ высота снежного покрова составляет 7 сантиметров, на других городских станциях – в Тушине и на Балчуге – снега еще больше – 9 сантиметров", – написал Тишковец.

Синоптик выразил мнение, что выпавший снег уже не растает до весны. А через неделю, после настоящих декабрьских морозов и очередных снегопадов высота сугробов в городе вырастет еще на 5–8 сантиметров.

Первая зимняя метель

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Согласно прогнозу научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, в среду, 1 декабря, в Москве закружит первая зимняя метель. По словам метеоролога, днем в городе прогнозируется снег и порывы ветра до 15 метров в секунду. Температура воздуха будет варьироваться от –3 до –1 градуса.

Опасность гололедицы

Гидрометцентр России объявил в столице и Московской области желтый уровень погодной опасности в связи с гололедицей. Предупреждение действует до 21:00 четверга, 2 декабря.

Ситуация с транспортом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Жителей столицы попросили пересесть с личного транспорта на общественный из-за снега и скользких дорог. Дептранс увеличил количество единиц городского транспорта, чтобы он справился с пассажиропотоком. Также городской транспорт готов к работе в сложных погодных условиях.

Специалисты комплекса городского хозяйства держат под особым контролем подходы к остановкам общественного транспорта, станциям метро, объектам соцсферы, территории транспортно-пересадочных узлов, а также контролируются дворы. На опасных участках МКАД и в ТиНАО организовали дежурство тягачей.

Уборка снега

Заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что на столичных улицах и дорогах проводится уборка снега. В работах задействованы 10 тысяч единиц спецтехники и 55 тысяч специалистов.

Под особым контролем – очистка пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, соцобъектам. Ночью коммунальная техника провела сплошное механизированное подметание проезжей части и тротуаров.

Ситуация в аэропортах

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Из-за непогоды в столичных аэропортах задержали свыше полусотни рейсов. Больше всего рейсов задержано в Домодедово – 16. 1 рейс там был отменен. Во Внуково задержаны 3 рейса и 5 отменены, в Шереметьево задержаны и отменены 6 и 19 рейсов соответственно.

Рекорд атмосферного давления

В столице зафиксировали рекордно низкое атмосферное давление для 1 декабря. Так, в полночь атмосферное давление на станции ВДНХ составило 962,2 гПа, побив рекорд 1988 года, сообщает портал "Метеоновости".

Уточняется, что в 1988 году барометры показывали 964,4 гПа.

Рекордные осадки

Накануне в Москве выпало почти 40% суточной нормы осадков в виде дождя, а прирост снега составил до 1 сантиметра. Последний осенний день в столице стал самым влажным за последние 69 лет.