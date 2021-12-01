В Москве сформировался устойчивый снежный покров

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Во вторник, 30 ноября, на Москву обрушился циклон "Бенедикт". В городе за прошедшие сутки прирост снега в отдельных районах составил до 8 сантиметров. В среду он может увеличиться еще на 2 сантиметра.
В результате снегопада в городе сформировался устойчивый снежный покров. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в своем Instagram.
"Так, к 09:00 мск на базовой московской метеостанции ВДНХ высота снежного покрова составляет 7 сантиметров, на других городских станциях – в Тушине и на Балчуге – снега еще больше – 9 сантиметров", – написал Тишковец.
Синоптик выразил мнение, что выпавший снег уже не растает до весны. А через неделю, после настоящих декабрьских морозов и очередных снегопадов высота сугробов в городе вырастет еще на 5–8 сантиметров.
Согласно прогнозу научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, в среду, 1 декабря, в Москве закружит первая зимняя метель. По словам метеоролога, днем в городе прогнозируется снег и порывы ветра до 15 метров в секунду. Температура воздуха будет варьироваться от –3 до –1 градуса.
Гидрометцентр России объявил в столице и Московской области желтый уровень погодной опасности в связи с гололедицей. Предупреждение действует до 21:00 четверга, 2 декабря.
Жителей столицы попросили пересесть с личного транспорта на общественный из-за снега и скользких дорог. Дептранс увеличил количество единиц городского транспорта, чтобы он справился с пассажиропотоком. Также городской транспорт готов к работе в сложных погодных условиях.
Специалисты комплекса городского хозяйства держат под особым контролем подходы к остановкам общественного транспорта, станциям метро, объектам соцсферы, территории транспортно-пересадочных узлов, а также контролируются дворы. На опасных участках МКАД и в ТиНАО организовали дежурство тягачей.
Заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что на столичных улицах и дорогах проводится уборка снега. В работах задействованы 10 тысяч единиц спецтехники и 55 тысяч специалистов.
Под особым контролем – очистка пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, соцобъектам. Ночью коммунальная техника провела сплошное механизированное подметание проезжей части и тротуаров.
Из-за непогоды в столичных аэропортах задержали свыше полусотни рейсов. Больше всего рейсов задержано в Домодедово – 16. 1 рейс там был отменен. Во Внуково задержаны 3 рейса и 5 отменены, в Шереметьево задержаны и отменены 6 и 19 рейсов соответственно.
В столице зафиксировали рекордно низкое атмосферное давление для 1 декабря. Так, в полночь атмосферное давление на станции ВДНХ составило 962,2 гПа, побив рекорд 1988 года, сообщает портал "Метеоновости".
Уточняется, что в 1988 году барометры показывали 964,4 гПа.
Накануне в Москве выпало почти 40% суточной нормы осадков в виде дождя, а прирост снега составил до 1 сантиметра. Последний осенний день в столице стал самым влажным за последние 69 лет.
В Москве провели противогололедную обработку дорог и тротуаров
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: