Столичные коммунальные службы с ночи устраняют последствия снегопада

Фото: портал мэра и правительства Москвы
За прошедшие сутки прирост свежевыпавшего снега в отдельных районах столицы составил до 8 сантиметров. В его уборке в настоящий момент задействованы 10 тысяч единиц техники. Об этом со ссылкой на заммэра столицы Петра Бирюкова сообщает комитет городского хозяйства Москвы.
Отмечается, что в течение сегодняшнего дня может выпасть еще до 20 миллиметров снега.
"В настоящее время действуют регламентные работы по уборке городских территорий. Всего задействовано 10 тысяч специализированной снегоуборочной техники и 55 тысяч специалистов", – приводятся слова Бирюкова в телеграм-канале комитета.
Уточняется, что очистка пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена и МЦК и соцобъектам находится под особым контролем.
Минувшей ночью коммунальная техника подметала проезжую часть и тротуары. Повторно это начали делать в 10:30.
"Просим жителей с пониманием отнестись к работе городских служб", – призывают в комитете.
Между тем Гидрометцентром России в Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности в связи с гололедицей. Предупреждение о потенциально опасной погоде в столичном регионе действует до 21:00 четверга, 2 декабря.
По прогнозу научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, в среду, 1 декабря, в Москве будет первая зимняя метель. По словам метеоролога, днем в городе прогнозируется снег и порывы ветра до 15 метров в секунду.
В Москве провели противогололедную обработку дорог и тротуаров
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