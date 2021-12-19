Желтый уровень погодной опасности продлили в столице из-за сильного ветра

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столице продлили желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра и метели. Об этом сообщает Гидрометцентр.

Новое предупреждение будет действовать до 21:00.

Отмечается, что порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду, что местами спровоцирует метель.

В свою очередь ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец отмечает, что в воскресенье жителей столицы ожидает облачная погода, небольшой снег и аномально низкое атмосферное давление.

"Ожидается облачная погода, временами небольшой снег, максимум прирост по снежному покрову не больше 1–2 сантиметров. Температура в столице около нуля, по области минус четыре – плюс один", – цитирует синоптика РИА Новости.

Тишковец уточняет, что снег будет липким из-за мягкого температурного фона. Ветер ожидается западный со скоростью 4-9 метров в секунду.

Атмосферное давление при этом продолжит падать и составит 722 миллиметра ртутного столба, что как минимум на 25 миллиметров ниже нормы.

Ранее синоптики портала "Метеоновости" сложившаяся погодная ситуация может негативно сказаться на состоянии горожан. В частности, недомогания могут ощутить люди с хроническими заболеваниями суставов, позвоночника и органов дыхания.