Движение транспорта ограничат на ряде улиц Москвы из-за полумарафона

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 апреля, 05:14

Политика

Макрон заявил, что Путин, Трамп и Си Цзиньпин противостоят Европе

Фото: AP Photo/Pool Reuters/Benoit Tessier

Французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп, а также председатель КНР Си Цзиньпин, резко противостоят Европе. Об этом он сообщил изданию France 24.

"Не следует недооценивать тот факт, что сейчас мы переживаем уникальный момент, когда президенты США, России и Китая стоят резко противостоят европейцам. Сейчас самое подходящее время для нас, чтобы проявить инициативу", – заявил Макрон.

Глава Франции тем не менее добавил, что Трамп по-прежнему остается союзником Европы, хоть и не всегда надежным или предсказуемым.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не исключил, что Европа будет стремиться к формированию своего оборонного альянса. Он указал, что страны Европы обеспокоены действиями США. Именно поэтому они предпринимают действия, в том числе в общей политике обороны и безопасности.

В свою очередь, Россия должна быть сильной на фоне милитаризации Европы, подчеркнул Песков. По его словам, европейские страны провозгласили Россию своим противником. Помимо НАТО, Европа развивает свое измерение общей политики в области безопасности.

Читайте также


политика

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика