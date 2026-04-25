Движение транспорта ограничат на ряде улиц Москвы из-за полумарафона

Минфин США не планирует вновь продлевать снятие санкций с нефти РФ

Американские власти больше не собираются продлевать временное выведение российской нефти и нефтепродуктов из-под санкций. Об этом сообщил министр финансов США Скотт Бессент в интервью Associated Press.

"Я не думаю, что нас ждет очередное продление. По-моему, российская нефть, находящаяся в море, уже в основном вычерпана", – отметил Бессент.

Ранее США сняли санкции с операций по продаже российской нефти, которая была загружена на танкеры до 12 марта. Лицензия была действительна до 11 апреля и не затрагивала операции, связанные с Ираном.

18 апреля Минфин США заменил истекшую генеральную лицензию на новую, согласно которой операции по перевозке, продаже и выгрузке нефти РФ разрешено проводить до 16 мая включительно. Правило касается партий, загруженных на суда до 17 апреля.

