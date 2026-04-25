После ДТП в Ленобласти 20 пострадавших доставлены в больницу

В результате столкновения автобуса и фуры в Гатчинском районе Ленинградской области в больницу были доставлены 20 пострадавших, в том числе один ребенок. Об этом рассказал помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

"По оперативным данным, пятеро из них в тяжелом состоянии", – приводит ТАСС слова Кузнецова.

Кроме того, еще пять человек, включая одного ребенка, получили медпомощь амбулаторно.

ДТП с фурой и автобусом произошло в Сяськелевском сельском поселении вечером 24 апреля. По последним данным МЧС, в салоне автобуса находились 11 человек, из них двое погибли. Движение на месте ДТП перекрыто, причины случившегося установят сотрудники ГИБДД.

По факту аварии было возбуждено уголовное дело. Расследование будет вестись по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека.