Дело возбуждено после ДТП с автобусом в Красноярском крае

В Железногорске Красноярского края возбуждено уголовное дело после ДТП с автобусом, в котором пострадали 9 человек, сообщает ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

Расследование будет вестись по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

ДТП произошло утром 23 апреля в Железногорске Красноярского края. Во время подъема в гору водитель не смог справиться с управлением, съехал с дороги и врезался в дерево.

В результате инцидента пострадали 8 пассажиров и водитель автобуса. Всех доставили в больницу. По данным МВД, в транспортном средстве пристегнут ремнями безопасности был только водитель.