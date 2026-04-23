Девять человек пострадали в ДТП с автобусом в Красноярском крае

Восемь пассажиров и водитель автобуса пострадали в ДТП в Железногорске в Красноярском крае. Об этом сообщает ГУ МВД по региону.

По данным ведомства, инцидент произошел недалеко от дома № 26ж по улице Загородной. Автобус направлялся в сторону КПП № 4. Во время подъема в гору водитель не смог справиться с управлением, съехал с дороги и врезался в дерево.

Всех пострадавших доставили в больницу. Уточняется, что в транспортном средстве пристегнут ремнями безопасности был только водитель. Также известно, что автобус принадлежит индивидуальному предпринимателю.

