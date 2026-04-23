Движение транспорта ограничат на ряде улиц Москвы из-за полумарафона

23 апреля, 09:05

Девять человек пострадали в ДТП с автобусом в Красноярском крае

Фото: МАХ/"МВД 24"

Восемь пассажиров и водитель автобуса пострадали в ДТП в Железногорске в Красноярском крае. Об этом сообщает ГУ МВД по региону.

По данным ведомства, инцидент произошел недалеко от дома № 26ж по улице Загородной. Автобус направлялся в сторону КПП № 4. Во время подъема в гору водитель не смог справиться с управлением, съехал с дороги и врезался в дерево.

Всех пострадавших доставили в больницу. Уточняется, что в транспортном средстве пристегнут ремнями безопасности был только водитель. Также известно, что автобус принадлежит индивидуальному предпринимателю.

Ранее пять человек пострадали в аварии с автобусом в Хабаровске. Водитель наехал на световую опору. Пассажиров, получивших травмы, госпитализировали.

До этого на дороге Курск-Льгов – Рыльск в Курской области столкнулись два автомобиля. Травмы получили шесть человек, трое из них – дети. Всех доставили в медучреждение.

Читайте также


Главное

Как РФ отреагирует на возможное размещение ядерного оружия в Финляндии?

Песков отметил: это решение может осложнить отношения между странами

Эксперты уверены: военные РФ будут вынуждены уделить этому пристальное внимание

Читать
закрыть

Как провести выходные 25 и 26 апреля в Москве?

Любители бега встретятся 25 и 26 апреля в рамках Московского полумарафона

Если хочется побывать на природе, можно отправиться в столичные парки

Читать
закрыть

Как подготовиться к длительному забегу?

Разминка длительностью 15–20 минут крайне важна перед долгими соревнованиями

В качестве обуви обязательно должны быть беговые кроссовки

Читать
закрыть

Какие домашние устройства помогут аллергикам в сезон цветения?

Одним из самых эффективных домашних решений остаются очистители воздуха

Важна уборка помещения пылесосом

Читать
закрыть

Почему российские мужчины уходят в декрет?

Это связано с тем, что у мамы более развивающаяся карьера или высокая зарплата

В обществе нормально реагируют на то, что отец идет в декрет

Читать
закрыть

Как сделать ссоры полезными для отношений?

Через проявление гнева люди могут выстроить глубокую эмоциональную связь

Помогают ситуации, где партнеры обсуждают проблему, говоря без попыток унижения

Читать
закрыть

Почему россияне полюбили дофаминовый интерьер?

Эксперты уверены: это способ уйти от проблем в пространство, где становится легче

Современный интерьер зачастую становится отражением личности владельца

Читать
закрыть

Ждать ли скидок на автомобили в 2026 году?

Цены могут кратковременно снизиться на импортируемые машины при укреплении рубля

Однако это коснется главным образом параллельного импорта

Читать
закрыть

