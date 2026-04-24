Движение транспорта ограничат на ряде улиц Москвы из-за полумарафона

Новости

24 апреля, 20:26

Экономика

Глава РСПП Шохин призвал рассчитывать налог на сверхприбыль по понятной формуле

Фото: depositphotos/blinow61

Обсуждение налога на сверхприбыль компаний должно опираться на понятную и убедительную формулу расчета, заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин в интервью радиостанции Business FM.

"Есть реальная структура, сверхдоход, сверхприбыль, которой можно поделиться? Либо внутри группы компаний, например, не платятся дивиденды, и все идет на погашение долгов, инвестиций и так далее", – сказал Шохин.

Ранее в ГД внесли законопроект, который позволит откладывать вступление в силу новых налоговых законов, повышающих ставки, сборы и страховые взносы, на год после их публикации. Парламентарии указывали, что можно "проснуться" в новой налоговой реальности уже через месяц после публикации закона.

Для людей и бизнеса это выглядит как удар без предупреждения. Причем особенно сильно страдают от этого малые предприятия. Налоговая система должна быть справедливой, предсказуемой и способной дать людям и бизнесу уверенность в завтрашнем дне, указывали в нижней палате парламента.

экономика

Что будет с ценами на услуги такси в 2026 году?

Поездки могут подорожать почти на треть к концу 2026 года

На подорожание услуг влияет новое законодательство и дефицит водителей

Читать
закрыть

Почему в мире существенно падает рождаемость?

Главный фактор – неполное замещение поколений

Демографический кризис проявляется и в уменьшении количества зарегистрированных браков

Читать
закрыть

Как РФ отреагирует на возможное размещение ядерного оружия в Финляндии?

Песков отметил: это решение может осложнить отношения между странами

Эксперты уверены: военные РФ будут вынуждены уделить этому пристальное внимание

Читать
закрыть

Как провести выходные 25 и 26 апреля в Москве?

Любители бега встретятся 25 и 26 апреля в рамках Московского полумарафона

Если хочется побывать на природе, можно отправиться в столичные парки

Читать
закрыть

Как подготовиться к длительному забегу?

Разминка длительностью 15–20 минут крайне важна перед долгими соревнованиями

В качестве обуви обязательно должны быть беговые кроссовки

Читать
закрыть

Какие домашние устройства помогут аллергикам в сезон цветения?

Одним из самых эффективных домашних решений остаются очистители воздуха

Важна уборка помещения пылесосом

Читать
закрыть

Почему российские мужчины уходят в декрет?

Это связано с тем, что у мамы более развивающаяся карьера или высокая зарплата

В обществе нормально реагируют на то, что отец идет в декрет

Читать
закрыть

Как сделать ссоры полезными для отношений?

Через проявление гнева люди могут выстроить глубокую эмоциональную связь

Помогают ситуации, где партнеры обсуждают проблему, говоря без попыток унижения

Читать
закрыть

