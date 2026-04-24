Глава РСПП Шохин призвал рассчитывать налог на сверхприбыль по понятной формуле

Обсуждение налога на сверхприбыль компаний должно опираться на понятную и убедительную формулу расчета, заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин в интервью радиостанции Business FM.

"Есть реальная структура, сверхдоход, сверхприбыль, которой можно поделиться? Либо внутри группы компаний, например, не платятся дивиденды, и все идет на погашение долгов, инвестиций и так далее", – сказал Шохин.

Ранее в ГД внесли законопроект, который позволит откладывать вступление в силу новых налоговых законов, повышающих ставки, сборы и страховые взносы, на год после их публикации. Парламентарии указывали, что можно "проснуться" в новой налоговой реальности уже через месяц после публикации закона.

Для людей и бизнеса это выглядит как удар без предупреждения. Причем особенно сильно страдают от этого малые предприятия. Налоговая система должна быть справедливой, предсказуемой и способной дать людям и бизнесу уверенность в завтрашнем дне, указывали в нижней палате парламента.