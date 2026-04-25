Лавров ответил на вопрос о дипломатии анекдотом про армянское радио

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу ОТР ответил на вопрос, в чем заключается искусство современной российской дипломатии, с помощью анекдота об армянском радио.

"Если перейти немного в сферу юмора, помните, была серия анекдотов про армянское радио в Советском Союзе. Армянское радио спросили: "Что такое дипломатия?". Они ответили, что есть несколько вариантов, но самый приличный: дипломатия – это искусство послать человека по адресу, но сделать это так, чтобы он предвкушал путешествие", – рассказал Лавров.

По его словам, еще одной задачей дипломатии является отстаивание национальных интересов при уважении интересов порядочных партнеров.

Ранее глава МИД России пошутил, что выступающие в поддержку Украины европейские страны скоро превратятся в "коалицию отжелавших".

Таким образом Лавров прокомментировал инициативу некоторых государств создать блок, включающий Евросоюз, Турцию, Британию и Украину, вместо того, чтобы продолжать сотрудничество в рамках НАТО.