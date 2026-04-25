Движение транспорта ограничат на ряде улиц Москвы из-за полумарафона

01:02

Мессенджер Илона Маска XChat вышел в App Store

Фото: ТАСС/Sipa USA/CFOTO/Costfoto

Мессенджер от американского бизнесмена Илона Маска XChat официально вышел в магазине приложений App Store. Его анонсировали еще летом прошлого года.

Главной особенностью мессенджера заявляется безопасность данных пользователей. В приложении реализовано сквозное шифрование, из-за чего руководство мессенджера не может видеть содержимое переписок. Пользователи также могут установить исчезающие сообщения, запрет скриншотов и записи чата.

Регистрация в мессенджере осуществляется через аккаунт соцсети X, без номера телефона. Аудио- и видеозвонки пользователи также смогут проводить без привязки телефона.

На момент публикации приложение доступно только в зарубежной версии App Store, в российском магазине мессенджера нет. Версия для системы Android появится позже.

Ранее из App Store удалили альтернативное Telegram приложение Telega. Оно позиционировало себя как мессенджер со "стабильным доступом", который достигался благодаря встроенному прокси. Юридическое лицо Telega зарегистрировано в Казани, а появилось оно изначально под другим названием в 2025 году. Позже программа провела ребрендинг.

Позже выяснилось, что приложение могло пропасть из российского магазина App Store из-за введения списков ожидания на авторизацию. Также отмечалось, что Telega получила запрос от Apple и уже работает над восстановлением доступа.

ФАС РФ обвинила корпорацию Apple в нарушении антимонопольного законодательства после введения ограничений против Telega.

Популярность иностранных мессенджеров выросла в России

