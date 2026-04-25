В ОП предложили ввести в России тихий час в начальных классах школы

Тихий час необходимо ввести в РФ для школьников начальных классов, он будет способствовать более мягкой адаптации детей к учебному процессу. Такую инициативу высказал председатель комиссии Общественной палаты РФ (ОП РФ) по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

Он указал, что в начальных классах нагрузка для детей достаточно высокая, в связи с чем нужно искать баланс между учебным процессом и возможностью восстановления сил. При этом организация тихого часа потребует учета возрастных особенностей, так как не все дети будут готовы спать днем, добавил эксперт.

"Если есть группы продленного дня, где дети остаются еще на несколько часов до прихода родителей – а таких сейчас групп будет становиться все больше, потому что родители заняты на работе – то такую меру стоит продвигать", – отметил Рыбальченко, которого цитирует РИА Новости.

Член ОП добавил, что тихий час можно организовать в более гибком формате: не как обязательный для всех режим, а как возможность отдохнуть для части детей. Речь идет о создании спокойных условий, при которых ребенок сможет прилечь и отдохнуть без строгой организации процесса.

Ранее в РФ предложили добавить в программу школ курс об основах ЖКХ, так как современная молодежь сталкивается с бытовыми трудностями при снятии показаний счетчиков и плохо разбирается в квитанциях.

Кроме того, эксперты предложили продлить учебный год для школьников до середины июня в формате творческих, внепредметных занятий. Речь идет не об увеличении учебной нагрузки или оценках, а о создании особого внепредметного периода, посвященного творческому и технологическому развитию детей.