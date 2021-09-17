Гроссмейстер поддержал иск шахматистки Гаприндашвили к Netflix

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Гроссмейстер Анатолий Карпов поддержал иск советской шахматистки Ноны Гаприндашвили к Netflix. В эфире радиостанции "Комсомольская правда" он заявил, что необходимо устранить историческую неточность.

Ранее стало известно, что Гаприндашвили подала в суд на Netflix. Она потребовала от компании 5 миллионов долларов за то, что в сериале "Ход королевы" ее назвали русской спортсменской, которая никогда не играла с мужчинами.

Карпов отметил, что недоумевает, как такой ляп мог пропустить консультант сериала Гарри Каспаров.

"Он прекрасно знает, что Гаприндашвили первая стала женским и мужским гроссмейстером. Мужское звание гроссмейстера она могла получить, играя только в мужских турнирах. В этом плане она абсолютно права", – подчеркнул Карпов.

Шахматист также порекомендовал создателям картин о спортсменах детальнее изучать их биографии, чтобы показывать реальные истории.

"Конечно, им стоило назвать ее советской шахматисткой. Русская – национальность. Она родилась в Грузии и горда этим. Русской ее никогда не называли. Она фактически создала славу грузинской женской шахматной школы", – заключил Карпов.

Ранее на премии "Золотой глобус" картину "Ход королевы" признали лучшим коротким сериалом. Фильм повествует о шахматном вундеркинде.

