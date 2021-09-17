Советская шахматистка подала в суд на Netflix из-за того, что ее назвали русской

Фото: ТАСС/Владимир Гулевич

Советская чемпионка мира по шахматам Нона Гаприндашвили требует от Netflix 5 миллионов долларов из-за того, что в сериале "Ход королевы" ее назвали русской. Об этом сообщает "Газета.ру".

В заключительной серии американской картины главная героиня бросает вызов мужчине. Там же присутствует и персонаж советской шахматистки, а комментатор сообщил: "Это Нона Гаприндашвили, чемпионка мира среди женщин, которая никогда не играла против мужчин".

Эту фразу Гаприндашвили сочла "сексистской и унизительной". По ее словам, в 1968 году она сыграла с минимум 59 мужчинами. Женщине также не понравилось, что ее назвали русской.

За возмещение морального ущерба шахматистка требует от Netflix 5 миллионов долларов. Она также потребовала, чтобы из сериала убрали фразу про мужчин-шахматистов.

В 1978 году Нона Гаприндашвили стала первой женщиной, получившей звание международного гроссмейстера.

Ранее на премии "Золотой глобус" картину "Ход королевы" признали лучшим коротким сериалом. Фильм повествует о шахматном вундеркинде.