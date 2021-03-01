В США объявили победителей кинопремии "Золотой глобус"

Мультфильм "Душа" получил "Золотой глобус"
В США состоялась 78-я церемония вручения премии "Золотой глобус" за заслуги в области кинематографа и телевидения за 2020 год. Из-за пандемии коронавируса она прошла в формате видеоконференции, трансляцию которой провел телеканал NBC.
В номинации "Лучший драматический фильм" победила лента "Земля кочевников" американского режиссера Хлои Чжао. В фильме рассказывается об оставшейся без работы женщине, которая вынуждена скитаться по США.
Приз в номинации "Лучший анимационный фильм" получил мультфильм "Душа" Питера Доктера и Кемпа Паэурса. Он повествует о немолодом учителе музыки, который мечтает выступать в составе джазового ансамбля.
Картина "Борат-2" режиссера Джейсона Уолинера и сыгравший в ней британский актер Саша Барон Коэн завоевали "Золотой глобус" в номинациях "Лучший комедийный фильм или мюзикл" и "Лучшая мужская роль" в этом жанре.
Сериал "Корона" о жизни британской королевской семьи выиграл в номинации "Лучший драматический телесериал". Сыгравшие в нем британцы Эмма Коррин и Джош О'Коннор удостоились наград за лучшие роли в драматическом телесериале.
Лучшим коротким сериалом признали "Ход королевы". Основанный на романе Уолтера Тевиса фильм повествует о шахматном вундеркинде. Исполнительница главной роли Аня Тейлор-Джой получила награду за главную женскую роль в этом жанре.
В номинации для комедийных телесериалов и мюзиклов победил многосерийный фильм "Шиттс Крик". Картина "Минари" американского режиссера корейского происхождения Ли Айзека Чуна получила премию за лучший фильм на иностранном языке.
Американский актер Чедвик Боузман (1976–2020), сыгравший в картине "Ма Рейни: мать блюза", посмертно получил "Золотой глобус" в номинации "Лучшая мужская роль в драматическом фильме".
Сыгравшая в фильме "Мавританец" американская актриса Джоди Фостер выиграла в номинации за "Лучшую роль второго плана". В аналогичной номинации у актеров победил британец Дэниэл Калуя за ленту "Иуда и черный мессия".
Аарон Соркин получил "Золотой глобус" за лучший сценарий, который он создал для фильма "Суд над чикагской семеркой". Британская актриса Розамунд Пайк удостоилась номинации "Лучшая женская роль в комедии или мюзикле" за участие в картине "Аферистка".
Американская актриса Андра Дэй, исполнившая роль в картине "Соединенные Штаты против Билли Холидей", отметилась в номинации "Лучшая женская роль в драматическом фильме".
Фанаты ранее потребовали вернуть уволенную звезду сериала "Мандалорец" Джину Карано, которую уволили после критики движения Black Lives Matter (BLM).
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