Москва онлайн покажет экскурсию по ярмарке – выставке современного искусства Cosmoscow

Фото: Москва 24/Никита Симонов

18 сентября зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть экскурсию по международной ярмарке – выставке современного искусства Cosmoscow, которая проходит в центральном выставочном зале "Манеж".

В роли экскурсовода выступит основатель и директор Cosmoscow Маргарита Пушкина. Она расскажет о новых направлениях в искусстве и познакомит наших зрителей с современными художниками.

Смотрите прямую трансляцию 18 сентября в 14:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.