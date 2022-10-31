Появились новые подробности о состоянии госпитализированного Карпова

Депутат Госдумы, 12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов попал в больницу. Поступала противоречивая информация о состоянии его здоровья и причинах госпитализации. Одни источники утверждали, что на гроссмейстера якобы напали неизвестные. Однако его семья опровергла эти слухи. По словам жены Карпова, он получил бытовую травму, когда поскользнулся. Рассказываем, что известно о происшествии.



Бытовая травма?

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Одним из первых о происшествии с экс-чемпионом мира по шахматам, депутатом Госдумы Анатолием Карповым сообщил председатель Общероссийского движения предпринимателей Андрей Ковалев.





Андрей Ковалев председатель Общероссийского движения предпринимателей Нападение на чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова на выходе из Госдумы. В тяжелом состоянии в больнице.

Однако коллеги и близкие гроссмейстера опровергли информацию о нападении. При этом относительно состояния здоровья 71-летнего депутата поступала противоречивая информация.

Например, его жена Наталья Буланова рассказала, что супруг находится дома и чувствует себя хорошо. Вместе с тем в пресс-службе фракции "Единая Россия" в Госдуме сообщили, что депутата действительно госпитализировали.

"Анатолий Карпов в результате травмы был доставлен в одну из клиник столицы. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. Полученная травма носит бытовой характер", – отмечается в сообщении.

В СМИ распространилась информация, что гроссмейстер травмировался после неудачного падения возле здания Госдумы. Сам Карпов в момент происшествия, предположительно, был пьян, сообщает газета "Известия". Кроме того, отмечалось, что депутата якобы доставили в НИИ скорой помощи имени Склифосовского в бессознательном состоянии, диагностировав закрытую черепно-мозговую травму, а также перелом бедра.

Позднее источник издания рассказал, что пострадавшего, предположительно, подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Медики якобы выявили у гроссмейстера отек мозга, переломы костей головы, множественные гематомы и другие проблемы.



"В течение недели выпишут"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Помощник Карпова Альберт Степанян прокомментировал сообщения о самочувствии депутата. Он опроверг информацию о серьезных последствиях для его здоровья.

"Анатолий Евгеньевич поскользнулся, упал и ударился головой. Его увезли в больницу, где врачи оказали помощь. Переломов нет, Анатолий Евгеньевич в сознании, но получил сотрясение мозга. Врачи сказали, что в течение недели его выпишут", – подчеркнул Степанян.





Альберт Степанян помощник Анатолия Карпова Все сообщения про нападение, ИВЛ, переломы – это ересь какая-то.

Супруга Карпова также признала, что тот находится в больнице, и рассказала подробности происшествия. Буланова уточнила, что все случилось 29 октября, когда они шли в магазин за кофе. В этот момент Карпов поскользнулся.

"Мы думали, нога. А поехали в травмпункт: "Слушайте, – говорят. – У вас что-то с головой не то, головой ударился". Ну и потом уже стали смотреть – небольшая гематома", – вспоминает жена.

Буланова добавила, что Карпов находится в сознании, ничего серьезного с ним не произошло. Она надеется, что за мужем понаблюдают несколько дней и выпишут. При этом сам Карпов, с ее слов, уже рвется домой.

