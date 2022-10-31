Появились новые подробности о состоянии госпитализированного Карпова

Депутат Госдумы, 12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов попал в больницу. Поступала противоречивая информация о состоянии его здоровья и причинах госпитализации. Одни источники утверждали, что на гроссмейстера якобы напали неизвестные. Однако его семья опровергла эти слухи. По словам жены Карпова, он получил бытовую травму, когда поскользнулся. Рассказываем, что известно о происшествии.
Бытовая травма?
Одним из первых о происшествии с экс-чемпионом мира по шахматам, депутатом Госдумы Анатолием Карповым сообщил председатель Общероссийского движения предпринимателей Андрей Ковалев.
Однако коллеги и близкие гроссмейстера опровергли информацию о нападении. При этом относительно состояния здоровья 71-летнего депутата поступала противоречивая информация.
Например, его жена Наталья Буланова рассказала, что супруг находится дома и чувствует себя хорошо. Вместе с тем в пресс-службе фракции "Единая Россия" в Госдуме сообщили, что депутата действительно госпитализировали.
"Анатолий Карпов в результате травмы был доставлен в одну из клиник столицы. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. Полученная травма носит бытовой характер", – отмечается в сообщении.
В СМИ распространилась информация, что гроссмейстер травмировался после неудачного падения возле здания Госдумы. Сам Карпов в момент происшествия, предположительно, был пьян, сообщает газета "Известия". Кроме того, отмечалось, что депутата якобы доставили в НИИ скорой помощи имени Склифосовского в бессознательном состоянии, диагностировав закрытую черепно-мозговую травму, а также перелом бедра.
Позднее источник издания рассказал, что пострадавшего, предположительно, подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Медики якобы выявили у гроссмейстера отек мозга, переломы костей головы, множественные гематомы и другие проблемы.
"В течение недели выпишут"
Помощник Карпова Альберт Степанян прокомментировал сообщения о самочувствии депутата. Он опроверг информацию о серьезных последствиях для его здоровья.
"Анатолий Евгеньевич поскользнулся, упал и ударился головой. Его увезли в больницу, где врачи оказали помощь. Переломов нет, Анатолий Евгеньевич в сознании, но получил сотрясение мозга. Врачи сказали, что в течение недели его выпишут", – подчеркнул Степанян.
Супруга Карпова также признала, что тот находится в больнице, и рассказала подробности происшествия. Буланова уточнила, что все случилось 29 октября, когда они шли в магазин за кофе. В этот момент Карпов поскользнулся.
"Мы думали, нога. А поехали в травмпункт: "Слушайте, – говорят. – У вас что-то с головой не то, головой ударился". Ну и потом уже стали смотреть – небольшая гематома", – вспоминает жена.
Буланова добавила, что Карпов находится в сознании, ничего серьезного с ним не произошло. Она надеется, что за мужем понаблюдают несколько дней и выпишут. При этом сам Карпов, с ее слов, уже рвется домой.