Супруга Карпова рассказала об улучшении состояния шахматиста

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Состояние чемпиона мира по шахматам, депутата Госдумы Анатолия Карпова значительно улучшилось. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на супругу Наталью Буланову.

По ее словам, Карпов в сознании, ведет себя активно и не чувствует никаких недомоганий.

"(Он) рвется домой и злится, что его не отпускают. Врачи говорят, что пока рано, надо еще полежать, отдохнуть", – отметила Буланова.

Супруга шахматиста предположила, что к концу недели его могут выписать. Она добавила, что Карпов чувствует себя хорошо, врачи не выявили у него никаких интеллектуальных отклонений или других серьезных симптомов.

О госпитализации Анатолия Карпова стало известно 31 октября. Сначала председатель Общероссийского движения предпринимателей Андрей Ковалев рассказал, что шахматиста доставили в реанимацию после нападения злоумышленников. Позже помощник политика Альберт Степанян опроверг сообщения о нападении на Карпова.

Жена шахматиста позже рассказала, что депутат упал во время совместного похода в магазин за кофе. По ее словам, он поскользнулся и захромал 29 октября, а после отправился вместе с супругой в травмпункт.



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