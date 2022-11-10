Врачи разрешили Карпову разговаривать по телефону

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Врачи разрешили чемпиону мира по шахматам и депутату Госдумы Анатолию Карпову говорить по телефону. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на помощника парламентария Альберта Степаняна.

По его словам, Карпов пока общался только с родными и близкими. Его помощник рассказал, что депутат уже просится домой, но речь пока идет лишь о переводе в обычную палату.

"Не все так страшно оказалось, как казалось изначально, все кости целы, поправляется", – сказал Степанян.

О госпитализации Карпова стало известно 31 октября. Сначала появилась информация, что на него напали злоумышленники, однако позже Степанян опроверг эти сообщения.

Жена депутата Наталья рассказала, что Карпов упал во время совместного похода в магазин за кофе. По ее словам, еще 29 октября он поскользнулся и захромал, после чего вместе с супругой отправился в травмпункт. Врачи нашли у него гематому на голове.



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