Пелоси заявила о возможном уходе с должности после покушения

Фото: ТАСС/CNP/Rod Lamkey

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила о возможном уходе со своего поста из-за произошедшего нападения. Об этом сообщает Reuters.

В интервью телеканалу CNN Пелоси рассказала, что на ее решение повлияло "произошедшее за пару недель". На вопрос журналиста, имеет ли она в виду недавнее покушение, спикер палаты представителей ответила утвердительно.

При этом она добавила, что на ее решение не влияет возможная потеря демократами большинства в конгрессе США. Пелоси назвала 35-летнюю службу в палате представителей благословением.

О нападении на дом Пелоси в Сан-Франциско стало известно 28 октября. Когда внутрь проник злоумышленник, самой Пелоси дома не было. Однако в этот момент в здании находился ее муж, который получил трещину черепной коробки и травмы рук.

По словам представителя правоохранительных органов города Сан-Франциско, 42-летний уроженец Канады Дэвид ДеПейп избивал мужа Пелоси молотком на глазах у полицейских. Его госпитализировали и прооперировали. Позже прокуратура предъявила злоумышленнику обвинения в покушении на убийство, нападении со смертельным оружием, жестоком обращении с пожилыми людьми и краже со взломом.



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