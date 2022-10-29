Напавший на мужа Нэнси Пелоси бил его молотком на глазах у полиции

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Муж спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси Пол был избит молотком на глазах полицейских, которые приехали по вызову, рассказал журналистам представитель правоохранительных органов города Сан-Франциско.

По его словам, когда офицеры полиции вошли в дом, они увидели, как Пол Пелоси и нападавший держались каждый одной рукой за единственный молоток.

"Офицеры <...> приказали обоим мужчинам бросить молоток. Господин ДеПейп немедленно выхватил молоток у господина Пелоси и яростно набросился на него", – приводит слова полицейского РИА Новости.

Представитель правоохранительных органов уверен, что нападение было намеренным, однако заявил, что пока рано публично говорить о мотивах преступника. Он также добавил, что обеспечением безопасности дома Пелоси занималась полиция Капитолия.

Нападение на дом Пелоси в Сан-Франциско произошло в пятницу. Нападавшего задержали по горячим следам. Им оказался 42-летний уроженец Канады Дэвид ДеПейп.

Муж Пелоси, которая в это врем находилась в Вашингтоне, получил трещину черепной коробки и травмы рук. Его госпитализировали и прооперировали.

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