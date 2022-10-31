Избивший мужа Пелоси мог вести список людей, на которых планировал напасть – СМИ

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Мужчина, ранивший мужа спикера палаты представителей американского конгресса Нэнси Пелоси, мог составить список других людей, на которых планировал напасть. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал CBS.

По полученным данным, злоумышленник является уроженцем Канады. Он поддерживал теории заговора об отрицании Холокоста, педофилах в правительстве и утверждениях, что чиновники демократической партии управляют тайными организациями по сексуальной эксплуатации детей.

Нападение на дом Пелоси в Сан-Франциско произошло в пятницу. Нападавшего задержали по горячим следам. Им оказался 42-летний уроженец Канады Дэвид ДеПейп.

Муж Пелоси, которая в это время находилась в Вашингтоне, получил трещину черепной коробки и травмы рук. По данным полиции, ДеПейп избил 82-летнего Пелоси молотком. Его госпитализировали и прооперировали.

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