Напавший на мужа Пелоси объяснил, зачем ворвался в дом супругов

Фото: ТАСС/EPA/Arthur Dong

Дэвид ДеПейп, напавший на мужа спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси, объяснил, для чего ворвался в дом супругов. О его мотивах рассказали Euronews.

Как утверждают прокуроры, ДеПейп несколько раз заявил следователям, что хотел похитить Пелоси и сломать ей коленные чашечки, поскольку та, по его мнению, ответственна за "ложь Демократической партии".

Отмечается, что в момент происшествия в доме находился только 82-летний Пол Пелоси, а его жена в этот момент была в Вашингтоне. Перед нападением злоумышленника мужчина успел вызвать полицию.

ДеПейп ворвался в дом Пелоси в Сан-Франциско 28 октября, там он напал на мужа политика, в результате чего тот получил трещину черепной коробки и травму рук. Как позже рассказали в правоохранительных органах, мужчина избивал Пола Пелоси прямо на глазах у приехавших по вызову полицейских.

1 ноября стало известно, что прокуратура округа Сан-Франциско предъявила ДеПейпу несколько обвинений. В частности, ему вменяют покушение на убийство, нападение со смертельным оружием, жестокое обращение с пожилыми людьми и кражу со взломом. Ему грозит от 13 лет до пожизненного заключения.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!