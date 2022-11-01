Пелоси оценила состояние мужа после нападения

Фото: TACC/Franck Robichon

Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси рассказала о состоянии мужа после нападения, сообщает "Лента.ру".

Она отметила, что Пол Пелоси, ставший жертвой нападения в их доме в Калифорнии, уже идет на поправку. По словам спикера палаты представителей американского конгресса, ее супруг движется к выздоровлению, которое тем не менее займет долгое время.

Пелоси добавила, что после случившегося ее семье стали приходить тысячи сообщений с выражением беспокойства, молитвами и теплыми пожеланиями. В связи с этим она поблагодарила общественность за поддержку.

Нападение на дом Пелоси в Сан-Франциско произошло утром 28 октября. Нападавшего задержали по горячим следам. Им оказался 42-летний уроженец Канады Дэвид ДеПейп.

Муж Пелоси, которая в это время находилась в Вашингтоне, получил трещину черепной коробки и травмы рук. Представитель правоохранительных органов города рассказал, что ДеПейп избивал 82-летнего Пелоси молотком на глазах у приехавших по вызову полицейских. Его госпитализировали и прооперировали.

Прокуратура Северного округа Калифорнии предъявила обвинение злоумышленнику. Ему инкриминируют вооруженное нападение на члена семьи госслужащего США и попытку его похищения. По первой статье ему грозит 30 лет колонии, а по второй – лишение свободы до 20 лет.

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