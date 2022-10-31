В США предъявили обвинение напавшему на мужа Пелоси

Фото: Arthur Dong/EPA/ТАСС

Прокуратура Северного округа Калифорнии предъявила обвинение мужчине, который напал на мужа спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Соответствующая информация появилась на сайте Министерства юстиции Америки.

42-летнему Дэвиду Депепи инкриминируют вооруженное нападение на члена семьи госслужащего США и попытку похищения госслужащего США. По первой статье ему грозит 30 лет колонии, а по второй – лишение свободы до 20 лет.

Дэвид Депепи напал на резиденцию Пелоси в Сан-Франциско утром 28 октября. Когда в дом проник злоумышленник, спикера палаты представителей Конгресса США не было.

Представитель правоохранительных органов города рассказал, что мужа Пелоси избивали молотком на глазах у приехавших по вызову полицейских. По его словам, когда офицеры полиции вошли в дом, они увидели, как Пол Пелоси и нападавший держались каждый одной рукой за единственный молоток.



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