Прокуратура Сан-Франциско предъявила обвинения напавшему на мужа Пелоси

Фото: depositphotos/Stringer_Image

Прокуратура округа Сан-Франциско предъявила несколько обвинений напавшему на мужа спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси, сообщает РИА Новости.

В частности, Дэвид ДеПейп обвиняется в покушении на убийство, нападении со смертельным оружием, жестоком обращении с пожилыми людьми и краже со взломом. Ему грозит от 13 лет до пожизненного заключения.

Ранее мужчине предъявили обвинения на федеральном уровне. Ему инкриминируют вооруженное нападение на члена семьи госслужащего США и попытку его похищения. По первой статье ему грозит 30 лет колонии, а по второй – лишение свободы до 20 лет.

Нападение на дом Пелоси в Сан-Франциско произошло утром 28 октября. Нападавшего задержали по горячим следам. Им оказался 42-летний уроженец Канады Дэвид ДеПейп.

Муж Пелоси, которая в это время находилась в Вашингтоне, получил трещину черепной коробки и травмы рук. Представитель правоохранительных органов города рассказал, что ДеПейп избивал 82-летнего Пелоси молотком на глазах у приехавших по вызову полицейских. Его госпитализировали и прооперировали.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!