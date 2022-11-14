В МИД РФ опровергли информацию о госпитализации Лаврова

Фото: kremlin.ru

Сообщения о госпитализации министра иностранных дел России Сергея Лаврова являются фейком. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала в своем телеграм-канале.

О госпитализации Лаврова написали мировые СМИ. Они сообщали, что главу МИД РФ доставили в больницу на Бали, куда он прибыл для участия в саммите G20.

Захарова назвала такие сообщения "высшим пилотажем фейков".

"Мы тут с Сергеем Викторовичем в Индонезии читаем ленту и не верим своим глазам: оказывается, он госпитализирован. <...> Ну, ждите, мировой эксклюзив", – написала представитель МИД РФ.

Ранее сообщалось, что актера Сергея Бурунова госпитализировали. Артист подтвердил эту информацию и добавил, что сейчас с ним все в порядке. До этого СМИ сообщали, что его доставили в медучреждение с коронавирусом в состоянии средней тяжести.



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