Актер Сергей Бурунов госпитализирован

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Актер Сергей Бурунов попал в медицинское учреждение. Об этом он сообщил Агентству "Москва".

"Да, меня госпитализировали, но со мной все нормально", – сообщил Бурунов.

Накануне в СМИ появилась информация о госпитализации актера в состоянии средней тяжести с коронавирусом.

Ранее народный артист России Александр Филиппенко был госпитализирован в одну из столичных клиник с COVID-19. О том, что актер оказался в больнице, рассказала его жена Марина Ишимбаева.

Позже Филиппенко рассказал о самочувствии после госпитализации с коронавирусом. По его словам, изначально он планировал отсидеться на даче до выздоровления, но после все же обратился за помощью к медикам.

