Актриса Людмила Хитяева отказалась от госпитализации

Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

Народная артистка РСФСР Людмила Хитяева отказалась от лечения в больнице и будет восстанавливаться после травмы дома. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в окружении актрисы.

"Она отказалась от госпитализации, и ее привезли домой", – рассказал он.

Ранее стало известно, что народную артистку госпитализировали из-за травмы в институт Склифосовского. Директор Гильдии актеров кино Валерия Гущина пожелала Хитяевой здоровья и отметила, что у актрисы 15 августа будет день рождения.

В свою очередь, бывший супруг артистки Валерий Леонтьев сообщил, что врачи оценивают ее состояние как удовлетворительное. По его словам, Хитяева сильно разбила лицо. Он также добавил, что в больнице она не хочет оставаться.

В близком окружении артистки уточнили, что травму она получила дома, споткнувшись.