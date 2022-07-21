Актера Проханова госпитализировали из-за язвы желудка

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Актер и основатель Театра Луны Сергей Проханов госпитализирован с желудочным кровотечением, открывшимся из-за язвы, сообщила пресс-секретарь театра Юлия Сезерю.

"Состояние стабильное. Открылось кровотечение – язва желудка, сейчас этим врачи занимаются", – приводит ее слова РИА Новости.

Накануне у актера было хорошее самочувствие, он посетил премьеру спектакля "Баба Шанель" в Театре Луны.

Ранее директор народного артиста РФ Ивана Краско Вячеслав Смородинов сообщил, что актер находится в больнице и проходит обследование.

По его словам, Краско чувствует себя уже лучше, однако медики обнаружили у него жидкость в легких и некоторые проблемы с сердцем, а также отметили повышенную утомляемость.