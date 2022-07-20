В "Ленкоме" опровергли сообщения о госпитализации Чуриковой

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Сообщения о госпитализации народной артистки СССР Инны Чуриковой являются неправдой. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на директора театра "Ленком Марка Захарова" Марка Варшавера.

По его словам, Чурикова чувствует себя отлично.

До этого в телеграм-каналах появились сообщения о том, что актриса приехала в Боткинскую больницу в тяжелом состоянии после неудачного падения. Она якобы пожаловалась на боли в грудной клетке, после чего врачи диагностировали перелом ребер, грудины и подвздошной кости.

Ранее актер Александр Ширвиндт рассказал о своем самочувствии после сообщений СМИ о проблемах артиста с сердцем. По его словам, это были лишь проверки. Актер отметил, что у поклонников его творчества пока нет поводов переживать.

