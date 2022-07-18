Ширвиндт рассказал о своем состоянии после сообщений о проблемах с сердцем

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Актер Александр Ширвиндт рассказал о своем самочувствии после сообщений СМИ о проблемах артиста с сердцем. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Нормальное состояние. Просто проверочки были", – заявил Ширвиндт.

Актер отметил, что у поклонников его творчества пока нет поводов переживать.

Ранее телеграм-канал Mash сообщил, что народному артисту РСФСР стало плохо в загородном доме. При этом при врачебном осмотре у Ширвиндта выявили нестабильную стенокардию без повреждения сердечной мышцы.

В сентябре 2021 года Александр Ширвиндт покинул пост художественного руководителя Московского академического театра сатиры. Поводом для своего решения артист назвал возраст.