Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Сергей Собянин поздравил с днем рождения народного артиста РСФСР Василия Ливанова, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

"Вас любят за огромный талант, нашедший яркое воплощение на кино- и телеэкране. За великолепные актерские работы, наполненные достоинством и благородством. За неподражаемый, с детства знакомый голос, которым говорят герои чудесных мультфильмов. Пусть эта любовь придает вам сил и вдохновляет на новые творческие проекты", – отмечается в поздравлении.

Ливанов озвучил порядка 300 героев мультфильмов, среди них – Карлсон, Крокодил Гена, Удав из "38 попугаев" и другие. Также он был одним из авторов сценария "Бременских музыкантов". На счету артиста около 40 кинокартин. Наиболее известная среди них "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона".

Мэр Москвы также поздравил с днем рождения президента Театра сатиры, народного артиста РСФСР Александра Ширвиндта.

Градоначальник выделил огромный талант артиста, его уникальное обаяние и тонкий юмор. Собянин подчеркнул, что Ширвиндту удалось завоевать любовь миллионов и вписать незабываемые страницы в летопись искусства страны.

"Замечательные образы, созданные вами в театре и кино, являются вершиной актерского мастерства, а поставленные спектакли – ярким явлением в культурной жизни Москвы", – написал мэр.

Окончив в 1956 году Театральное училище имени Щукина, Ширвиндт пришел в труппу Театра имени Ленинского комсомола – нынешнего "Ленкома Марка Захарова". Также он работал в Театре сатиры и на протяжении 21 года был его худруком. Среди известных работ актера – "Трое в лодке, не считая собаки", "Двенадцать стульев", "Ирония судьбы, или С легким паром!".

Ранее Собянин поздравил народного артиста России Юрия Стоянова с юбилеем. Мэр отметил, что большое разнообразие драматических, лирических и комедийных ролей принесли Стоянову всенародную популярность.

